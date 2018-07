Netflix estuda novo pacote na Europa com preço mínimo de 16,99 euros

A norte-americana Netflix está a pensar criar um novo pacote de serviços na Europa, denominado Ultra, que poderá aumentar os preços da assinatura do pacote mais caro em mais de um quinto, refere a Gadgets360.

De acordo com a mesma fonte, a subscrição do Ultra poderá custar 16,99 euros. No entanto, a PhoneFreaks diz, citando a TuttoAndroid, que o preço poderá ficar algures no intervalo entre os 16,99 e os 19,99 euros.

Actualmente, a empresa oferece três pacotes – o Básico, o Standard e o Premium – mas em breve poderá apresentar o seu pacote mais caro até ao momento.

Diz o The Telegraph que este novo pacote poderá substituir a actual opção Premium, que é de momento a mais cara, e permitirá que os subscritores possam aceder a um fluxo de vídeo e áudio simultaneamente em quatro ecrãs e sejam capazes de visualizar em ‘grande alcance dinâmico’.



Se o Ultra, em vez de vir a ser um quarto pacote, vier a substituir o actual Premium, isso irá penalizar quem é neste momento assinante desta solução, referem os meios do sector.

Adicionalmente, segundo a Gadgets360, a fornecedora de filmes e séries de televisão via streaming poderá também introduzir algumas alterações aos actuais pacotes.





Em Maio passado, a Netflix superou a Disney em valor de mercado, tornando-se a empresa de entretenimento mais valiosa do mundo.