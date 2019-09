NH Hotel Group avança com despedimento coletivo em Portugal

A NH Hotel Group vai avançar com um processo de despedimento coletivo em Portugal, no âmbito de uma reorganização, reduzindo em 4,4% os empregos, ou seja, dispensando mais de 60 trabalhadores no mercado português, anunciou hoje o grupo.

"A unidade de negócios do NH Hotel Group no sul da Europa anunciou a reorganização da sua estrutura em Portugal, na sequência do processo de integração dos hotéis Minor na sua operação", sendo que o "portefólio em Portugal inclui, no total, 17 hotéis, operados sob as marcas NH Hotels, NH Collection, Tivoli, Anantara e Avani", refere em comunicado o grupo hoteleiro.