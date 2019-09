Nike em recordes com resultados acima do esperado

A Nike reportou esta noite um lucro por ação de 86 cêntimos de dólar no seu primeiro trimestre fiscal, superando assim as estimativas do consenso de mercado, que apontavam para 70 cêntimos.

Também as receitas ficaram acima das projeções dos analistas, ao crescerem 7% para 10,7 mil milhões de dólares – quando o esperado era uma faturação média de 10,4 mil milhões.

As acções da empresa estão a reagir em alta a estas estimativas, seguindo a escalar 5,56% na negociação fora de horas em Wall Street, para um máximo histórico de 92,03 dólares. Isto depois de ter encerrado a sessão regular desta terça-feira a ceder 0,58% para 87,18 dólares.



A Nike tem conseguido aguentar-se bem no contexto da escalada de tensões comerciais entre os EUA e a China, que inclui tarifas alfandegárias sobre vestuário e calçado desportivo.