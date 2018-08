Nissan já produz primeiros carros eléctricos destinados à China

A Nissan já começou a produção de uma versão eléctrica do popular modelo Sylphy, destinado sobretudo ao mercado chinês. Segundo a BBC, a fabricante nipónica de automóveis associou-se a um parceiro chinês (Dongfeng Motor) e já está a produzir o Sylphy Zero Emission.





A marca japonesa embarca assim na tendência das principais fabricantes mundiais que estão a produzir ou a preparar a produção de veículos eléctricos adaptados às características e exigências dos consumidores chineses, especialmente porque a China é já o maior mercado automóvel do mundo.





Por outro lado, esta aposta da Nissan surge numa altura em que a disputa comercial em curso entre a China e os Estados Unidos adensa a incerteza sobre o futuro do mercado norte-americano, um dos principais para a Nissan.





O objectivo é que já em 2019 estejam reunidas as condições para colocar no mercado aquele modelo eléctrico de baixo custo. Objectivo que se enquadra na meta definida pela Nissan que pretende que os carros eléctricos representem cerca de um terço das vendas totais do grupo nipónico até 2022. Até essa data, a Nissan pretende vender um milhão de veículos eléctricos por ano.