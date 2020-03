Já a Renault registou vendas mensais de 130 unidades, elevando o acumulado do ano para 360 viaturas.



A Peugeot, com 79 veículos, ocupa o terceiro lugar, quer no que respeita a fevereiro quer no acumulado dos dois primeiros meses, onde soma 169 unidades.



Logo atrás surge a Hyundai, com 71 veículos vendidos em fevereiro e 160 este ano.



A Smart, que passou a vender apenas versões elétricas do ForTwo e do ForFour, entregou 73 carros em fevereiro e 124 desde o início do ano.



Já a Tesla, com 74 unidades vendidas em fevereiro, soma agora 107 veículos vendidos este ano.



Ainda no top 10 do segmento surgem a Jaguar, com 86 unidades do SUV elétrico iPace, a BMW, com 73 veículos, a Volkswagen, com 45, e a Mercedes-Benz, com 30 automóveis.



Nota ainda para as 20 unidades da Audi entregues este ano e os cinco Porsche Taycan vendidos em fevereiro.



Lamborghini triplica vendas

Entre as marcas com modelos de luxo, a Lamborghini destacou-se com seis bólides vendidos em fevereiro, elevando o total deste ano para nove unidades, o triplo face aos três carros vendidos nos dois primeiros meses de 2019.



A Lexus duplicou as vendas em fevereiro face ao período homólogo, para 54 veículos, elevando o total deste ano para 97, uma subida de 36,6%.



A Bentley soma seis veículos vendidos este ano, mais 20% do que há um ano, enquanto a Ferrari, com quatro unidades, regista um crescimento de 33,3%.



A Jaguar contraria esta tendência, tendo sofrido uma quebra de 49,1% nos dois primeiros meses, com 118 veículos vendidos.



Já a Porsche, com uma subida de 500%, atingiu os 162 automóveis vendidos nos dois primeiros meses do ano, incluindo as cinco primeiras unidades do modelo elétrico Taycan, cujo preço-base na versão mais barata é de 110 mil euros.

