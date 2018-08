No Nordea, os bancários estão a perder para os robôs

O Nordea Bank, cujo CEO Casper von Koskull diz que o sector financeiro poderá ficar com apenas metade da sua actual força de trabalho daqui a uma década, vai 6 mil postos de trabalho. Von Koskull afirma que este ajustamento é a única forma de o banco se manter competitivo no futuro e que a automação e os robôs substituirão as pessoas em tudo, desde a gestão de activos ao atendimento ao cliente de retalho.





Enquanto muitos no sector financeiro mostrem dificuldades em digerir esta mensagem, o mais recente conjunto de resultados bancários na Suécia sugere que os executivos de um dos lugares mais tecnologicamente avançados do planeta estão a inspirar-se no Nordea.



No SEB banka, o CEO Johan Torgeby diz agora que "tudo o que puder ser automatizado será automatizado".









O Nordea, que é o único banco da região nórdica com importância sistémica global, registou uma queda de 11% nos custos totais no segundo trimestre em relação ao período homólogo, e o número de funcionários desceu 8%, para cerca de 29.300. Em comparação, o Barclays, que tem aproximadamente o mesmo valor de mercado que o Nordea, tinha quase 80.000 funcionários no final de 2017, de acordo com os números mais recentes. (Na verdade, o Barclays tem mais do dobro dos activos do Nordea).





O SEB, o Svenska Handelsbanken e o Swedbank reconhecem que adicionar tecnologia é fundamental. Mas têm ideias diferentes sobre até que ponto os seres humanos precisam de ser substituídos por robôs e têm sido muito mais contidos do que o Nordea na eliminação de empregos. Alguns bancos fizeram até contratações de especialistas em tecnologia e cientistas da computação.





A redução dos custos ajudou o Nordea a registar um aumento anual de 31% no lucro operacional no último trimestre, o melhor desempenho entre os quatro principais bancos da Suécia. E, depois de terem esperado cerca de um ano para que o plano digital do Nordea desse frutos, os investidores foram recompensados quando os resultados do banco motivaram o melhor desempenho das acções desde o início de Fevereiro.





Outros bancos suecos estão a tentar agora automatizar mais áreas e de forma mais rápida. Torgeby, do SEB, diz que não há dúvida de que as novas tecnologias estão a "impactar o comportamento dos clientes e a revolucionar os modelos de negócio existentes dos bancos".