Nokia vai fornecer equipamento 5G à T-Mobile nos EUA por 3.000 milhões

A Nokia assinou um contrato para fornecer equipamento para a rede 5G da T-Mobile nos EUA no valor de 3,5 mil milhões de dólares (três mil milhões de euros ao câmbio actual), anunciaram esta segunda-feira as duas empresas. O negócio é um "balão de oxigénio" para a Nokia, que registou uma quebra de 64% nos lucros no primeiro semestre do ano.



A T-Mobile, que em Abril acordou a fusão com a Sprint, é o terceiro maior operador de telecomunicações nos EUA, atrás da Verizon e AT&T. A empresa refere que o acordo para vários anos com a fabricante finlandesa vai criar a primeira rede nacional de serviços 5G nos Estados Unidos.



As redes 5G prometem disponibilizar velocidades mais elevadas para os utilizadores de telemóveis e tornar as redes mais fiáveis para futuras aplicações, como a monitorização médica à distância e carros sem condutor.



A Nokia irá fornecer hardware 5G, software e serviço para permitir à T-Mobile rentabilizar a sua licença 5G e disponibilizar cobertura alargada no espectro de 600 megahertz e capacidade de velocidades ultra-rápidas nas ondas de 28 gigahertz em zonas de maior tráfego, referem as empresas.