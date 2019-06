Norberto Rosa diz não haver "nenhum fator que ponha em causa" a sua idoneidade

O antigo administrador da CGD explicou aos deputados o processo, desde que recebeu o convite do BCP à decisão de desistir do processo e ir para a Associação Portuguesa de Bancos. E garante que a sua idoneidade nunca esteve em causa.

Norberto Rosa garante que a sua idoneidade nunca esteve em causa. Isto depois de o gestor ter decidido ir para a Associação Portuguesa de Bancos (APB) e desistido de ocupar o cargo de administrador do BCP, ainda antes de chegar a resposta do Banco Central Europeu (BCE) relativamente ao chamado processo de "fit and proper". Esta avaliação teve em conta o facto de ter estado na Caixa Geral de Depósitos (CGD).