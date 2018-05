Nos aumenta lucros em 3% para 33,8 milhões de euros

A Nos teve lucros de 33,8 milhões de euros no primeiro trimestre, uma subida de 3%, acima das estimativas dos analistas que esperavam resultados de cerca de 30 milhões, de acordo com a média das estimativas de oito casas de investimento: Barclays, Berenberg, CaixaBI, Citigroup, Deutsche Bank, JB Capital Markets, Santander e CaixaBank/BPI.





O EBITDA cresceu igualmente 3% para 146,7 milhões de euros, com a melhoria da margem para 38,3%. Isto depois das receitas terem crescido 0,7%, tendo o crescimento dos proveitos só das telecomunicações subido no primeiro trimestre deste ano 0,9%.



As receitas totalizaram 383 milhões de euros, com as de telecomunicações a atingirem 365,7 milhões de euros.