Nos dispara quase 7% após resultados "sólidos" e research do Goldman

O desempenho da cotada na primeira metade do ano é considerado "sólido" pelos analistas do BPI e leva as acções a disparar, depois de uma revisão em alta do preço alvo e recomendação do Goldman Sachs.



As receitas cresceram para 772,3 milhões de euros (+0,6%), com os proveitos da divisão de telecomunicações a crescer 1,4% para 740 milhões de euros. Um desempenho impulsionado pelo aumento da base de clientes da Nos neste período. Os pacotes de serviços continuam a sustentar estes números, representando praticamente metade do total da base de clientes (49,3%). De Janeiro a Junho este segmento cresceu 5,4% para 749,4 mil clientes. A operadora liderada por Miguel Almeida aumentou os lucros dos primeiros seis meses do ano em 9,2%, face ao mesmo período do ano anterior. Cresceram até aos 78,9 milhões de euros.

A Nos foi a primeira cotada do PSI-20 a avançar os números do primeiro semestre, resumidos pelos analistas do BPI como "resultados sólidos com um EBITDA acima do esperado". As acções já subiram quase 7%.Na primeira sessão em bolsa após a apresentação dos resultados, a Nos está a avançar 4,62% para os 4,98 euros, mas já chegou a tocar os 5,09 euros, com uma subida de 6,93%. Este pico constitui um máximo de mais de quatro meses - é preciso recuar a 13 de Março para encontrar uma cotação superior.A Goldman adiantou-se aos resultados e reviu em alta a recomendação para a Nos ainda na última sexta-feira, de "neutral" para "comprar". Segundo a Bloomberg, colocou o preço alvo da cotada nos 6,20 euros, o que compara com os anteriores 5,50 euros, um aumento de 30%.Do lado do BPI, as perspectivas acerca do futuro da empresa mantêm-se. "No negócio de telecomunicações os resultados estiveram de forma geral em concordância" com as estimativas desta casa de investimento, pelo que não deverão existir alterações na avaliação que o banco faz da empresa. Contudo, os analistas avisam que irão medir o pulso à sustentabilidade da margem obtida na área do cinema e dos audiovisuais.Para os analistas do BPI, as surpresas no balanço divulgado pela empresa vieram essencialmente em duas frentes, receitas e EBITDA."As receitas da Nos surgiram 0,4% abaixo dos nossos números e do consenso [do mercado] enquanto o EBITDA ficou 2% acima das nossas estimativas e 0,7% acima do consenso", lê-se na nota de research a que o Negócios teve acesso.

