Nos fecha semestre com liderança na TV paga

O número de assinantes de televisão por subscrição aumentou 3,4% no primeiro semestre para 4 milhões, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela Anacom.





Este crescimento significa que, no final de junho, cerca de 86% das famílias em Portugal dispunham de TV paga, mais 1,7 pontos percentuais do que no primeiro semestre de 2018.





No que toca às quotas de mercado, a Nos continua a liderar este segmento com 40,5% do total de assinantes, isto apesar de ter registado uma descida de 1,4 pontos percentuais. Seguem-se a Meo e a Vodafone, com 39,6% e 15,8%, que aumentaram as suas quotas em 0,7 e 1,1 pontos percentuais, respetivamente. A Nowo fechou o trimestre com uma fatia de 4%, o que traduz uma queda de 0,4 pontos percentuais.





Este é o único segmento onde a incumbente Meo não ocupa a liderança, tendo em conta os últimos dados divulgados pelo regulador. Um objetivo que Alexandre Fonseca já revelou ter na sua agenda: "Até ao fim do ano, início do próximo queremos atingir a liderança de televisão", disse em agosto num encontro com jornalistas.





Como foi divulgado na quinta-feira, nos pacotes de serviços, a antiga PT reforçou a liderança ao crescer 0,2 pontos percentuais para 40,7%. A Nos fechou o semestre com uma quota de 36,9%, menos 0,8 pontos percentuais, enquanto a Vodafone cresceu 1 ponto percentual para 18,3%. O Grupo Nowo/Onitelecom, que recentemente foi comprado pela MásMovil, alcançou uma quota de 4%, que corresponde a uma queda de 0,5 pontos percentuais.





No caso da internet móvel, e durante o mesmo período em análise, a operadora detida pela Altice Portugal também "continuou a ser o prestador com a quota mais elevada (42,1%) dos acessos móveis ativos com utilização efetiva, seguida da Vodafone e da Nos com quotas de 30,3% e 25%, respetivamente".

A fibra continua a ser a principal tecnologia de acesso a este serviço (44,4% do total de assinantes), seguida da televisão por cabo (33,2%), da tecnologia Direct To Home - DTH (12%) e do ADSL (10,4%, detalha a entidade liderada por Cadete de Matos.