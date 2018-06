Nos: Fim do negócio de compra da TVI era "o único possível"

A Nos aplaude o fim do processo de compra da Media Capital pela Altice, dizendo que este era o cenário "antecipado" e "o único possível".



Numa declaração enviada ao Negócios como comentário ao fim do negócio, a Nos diz congratular-se com o desfecho, reafirmando que seria um negócio que, "pelo impacto negativo e riscos sérios para o pluralismo, a diversidade de opinião e concorrência, iria ser muito prejudicial para os interesses dos cidadãos e do país".





A Nos tem criticado desde início o negócio. E Miguel Almeida, presidente da Nos, até admitiu recorrer aos tribunais caso o mesmo viesse a ser aprovado.



A Prisa e a Altice já comunicaram oficialmente o fim do processo de compra e venda da Media Capital.