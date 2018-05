"payout" (percentagem de lucros distribuída) nos 131%.

Na reunião que teve lugar esta quinta-feira foi ratificada a cooptação de Luís Nascimento para a administração, e foram aprovadas as contas de 2017.



Os accionistas da Nos deram luz verde, na assembleia-geral desta quinta-feira, 10 de Maio, ao pagamento de um dividendo de 30 cêntimos por acção, a pagar este ano. De acordo com o comunicado da Nos , o dividendo vai ser pago a 25 de Maio. Este valor representa um aumento de 50% do dividendo em relação ao ano anterior, colocando oO que significa que as acções negociadas a partir de 23 de Maio (inclusive) já não darão direito ao dividendo.Para pagar esse valor por acção a Nos vai desembolsar um total de 154,5 milhões de euros, acima dos resultados, pelo que a empresa liderada por Miguel Almeida teve de ir às reservas. De acordo com a Nos, este dividendo é pago com os lucros apurados de 96,55 milhões, a que acresce mais 7,42 milhões de resultados transitados e 50,57 milhões de euros de reservas livres. Na assembleia-geral foi ainda aprovado um pagamento aos administradores de 1,130 milhões de euros, através de critério que será definido pelo conselho de administração.