Nos vai reduzir em 50% valor máximo a pagar pela denúncia de contrato

Com esta medida os clientes da operadora liderada por Miguel Almeida passam a ter de pagar um máximo de 500 euros caso queiram antecipar o fim do contrato de fidelização.

A Nos vai reduzir em 50% o teto máximo que os seus clientes pagam para romper com o contrato antes do fim do prazo da fidelização, anunciou a operadora liderada por Miguel Almeida.





Esta medida entra em vigor a partir de 31 de janeiro e traduz-se na introdução de um teto máximo de 500 euros a pagar em caso de denúncia. Segundo a operadora na oferta "de TV, internet, telefone fixo e móvel essa redução é superior a 50%".