A oferta de 10 GB de dados móveis é válide de 17 de março, e durante 30 dias.



Além disso, as três operadoras não vão cobrar as mensalidades dos canais premium de desporto Sport TV, BTV e Eleven Sports, numa altura em que praticamente todas as competições foram suspensas. "No seguimento da suspensão da generalidade dos eventos desportivos, os operadores tomaram a decisão, juntamente com a Sport TV, BTV e Eleven Sports, de não cobrar a mensalidade a novos e atuais clientes para os respetivos canais", medida que se manterá "durante o período excecional de suspensão da maioria das competições desportivas dos respetivos canais".



Num comunicado conjunto, as três empresas explicam que a oferta pode ser subscrita na "app" de cliente ou no site, entre os dias 17 e 31 de março. "A oferta de 10GB de dados será válida pelo período de 30 dias a partir da data de subscrição", explicam.



"Esta medida procura facilitar o cumprimento pelos cidadãos das medidas de prevenção e controlo de infeção pela covid-19, dando resposta às necessidades acrescidas de comunicação por se encontrarem em casa em regime de teletrabalho, de prevenção ou de assistência a familiares", acrescentam.

A Meo, a Nos e a Vodafone, num comunicado conjunto, anunciaram que vão dar aos seus clientes, particulares e empresariais, 10 GB de dados móveis, a partir de 17 de março, terça-feira.As três operadores dizem que pretendem avançar com esta oferta de forma "a minimizar os impactos que a covid-19 está já a ter na vida dos portugueses".