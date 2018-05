Nova gestão do BCP enfrenta "caminho com dificuldades"

mais votado

Anónimo

Há 1 hora

Tem vergonha quanta gentinha ficou sem casa no teu banco?

Só a guilhotina resolvia estes assuntos

Povo atrasado e cobarde.

Políticos cobardes e chulos.

Festejai os campeonatos que eles mentem o dinheiro ao bolço 94milhoes de perdão a um clube, como é possível.

Um presidente, empregada e treinador a ganhar milhões já para não falar no lixo dos jogadores.

Partidos todos caladinhos nem uma palavra uns cobardolas da esquerda à direita.

Então os políticos não querem saber para onde vão os milhões do povo nos clubes, mas todos os clubes, não pedem comissões de inquérito.

Falo neste porque já é conhecido vergonha nacional 94milhões de perdão leram bem 94 milhões de perdão

Povinho, abram os olhos participa nesta petição vamos para a assembleia.

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=perdao-sporting