Nova lei de privacidade força meios de comunicação dos EUA a "fechar" na Europa

O Regulamento Geral de Protecção de Dados (GDPR) da União Europeia entrou em vigor esta sexta-feira, 25 de Maio. A nova política pretende limitar os poderes das empresas e reforçar os direitos dos cidadãos, que têm de dar consentimento explícito para que os seus dados pessoais sejam usados. A violação desta nova lei pode conduzir a "severas" penalidades, que podem atingir os 20 milhões de euros ou 4% da facturação global de uma empresa, de acordo com a Reuters.





