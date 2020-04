Nova semana, novos mínimos nos combustíveis. Preços vão cair 2 cêntimos

Estas quedas em Portugal surgem numa altura em que o país vive em estado de emergência, com a procura a cair para mínimos, uma vez que a maioria da população está a trabalhar a partir de casa, existe menos movimento nas ruas e, consequentemente, o uso de veículos é mais escasso.

Os preços do petróleo, contudo, deram sinais de recuperação, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter escrito no seu Twitter que a Rússia e a Arábia Saudita iram acordar um corte de produção de pelo menos 10 milhões de barris por dia. No entanto, existem enormes obstáculos para que o acordo aconteça, uma vez que Moscovo não mostrou muita abertura para que tal aconteça, para já.



Ontem, em Londres, o Brent do Mar do Norte, que serve de referência às importações portuguesas, chegou a disparar 46%, e em Nova Iorque o West Texas Intermediate galopou 35%.

Em Portugal, o ano até começou com o preço dos combustíveis a registar uma subida, devido ao aumento de impostos e taxas, que as gasolineiras decidiram incorporar nos preços, mesmo antes de o Governo ter publicado as portarias que os atualizam. No entanto, têm conhecido quedas semanais consecutivas.



Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





A evolução dos preços dos combustíveis é calculada tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).