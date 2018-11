Novabase Capital investe em agência de recrutamento transfronteiriço

A Novabase Capital comprou uma participação de 13,33% na Cross Border Talents (CB Talents), uma pequena empresa especializada no recrutamento transfronteiriço de perfis ligados às tecnologias de informação (TI), como engenheiros e programadores.

Esta operação foi concretizada através do Fundo de Capital de Risco Novabase Capital + Inovação (FCR+I), um dos três que estão sob gestão da sociedade detida pela tecnológica Novabase, com uma dotação global de 25,36 milhões de euros.

Sem adiantar os valores envolvidos, a administradora da Novabase Capital, Maria Gil, justificou este investimento com "a convicção de que o mercado de trabalho está a mudar e é preciso reinventar a forma como chegamos ao talento e o conseguimos reter a longo prazo, sobretudo no sector das TI".

Com escritórios em Lisboa, Porto, Évora, Londres e Berlim, a jovem empresa que passa a integrar o portefólio desta sociedade de capital de risco – a carteira de investimentos representou em 2017 um volume de negócios de 45 milhões de euros – tem clientes em 17 países, apoiando empresas a encontrar competências escassas face à procura global.

É preciso reinventar a forma como chegamos ao talento e o conseguimos reter a longo prazo, sobretudo no sector das tecnologias de informação. Maria Gil, administradora da Novabase Capital

Ricardo Nobre é o rosto da CB Talents, que fundou em 2014 depois de se despedir de uma multinacional de recrutamento na Alemanha. Como o Negócios noticiou nessa altura, deixou Berlim e voltou com a família a Lisboa, onde montou uma agência para fazer a "ponte" entre as necessidades de recrutamento no estrangeiro e o talento que estava subaproveitado nos países do sul da Europa.

Volvidos quase cinco anos, conta com 20 colaboradores directos e mais de uma centena de indirectos (os designados "recrutadores remotos"), sublinhando o fundador e CEO que esta parceria com a Novabase Capital vai "potenciar o crescimento da CB Talents ao permitir oferecer novas soluções aos seus clientes internacionais no âmbito do outsourcing, ‘capacity services’ e ‘nearshore’".