A Novabase assinala ainda que o negócio internacional apresentou um crescimento de 19%, sendo que no segmento Next Gen os mercados externos representam 63% do volume de negócios.



A área de value porfolio apresentou uma subida de 2% em termos de receitas, com o crescimento no mercado português a cifrar-se em 7%. Neste segmento, o peso dos mercados internacionais é de apenas 33%.



A Novabase refere ainda que o número médio de colaboradores aumentou 9% face a igual período de 2018, situando-se em 2.252 pessoas, das quais 963 no segmento Next Gen e 1.289 no value portfolio.



Na passada segunda-feira, 4 de novembro, a Novabase anunciou a venda do seu negócio de governo, transportes e energia (GTE) à Vinci Energies, presente em Portugal com a marca Axians, por 33 milhões de euros. A este valor podem acrescer 3 milhões de euros, dependendo da performance final.

A Novabase alcançou um volume de negócios de 112 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, uma subida de 10% em termos homólogos, indicou esta quinta-feira a empresa tecnológica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa liderada por João Nuno Bento (na foto) assinala que o segmento Next Gen, que engloba as áreas mais recentes da tecnologia, como a Inteligência Artificial ou Cloud, registou um crescimento de 17% face a igual período de 2018 e pesa já 54% da faturação total, quando valia 50% em setembro do ano passado.