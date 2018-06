Novartis avança com cisão da Alcon e recompra de acções de 5 mil milhões

O CEO da Novartis, Vas Narasimhan, tem uma nova estratégia para a empresa. A farmacêutica vai autonomizar a unidade de cuidados oftálmicos, a Alcon, para se focar nos medicamentos sujeitos a prescrição. Este spin-off está, contudo, ainda dependente da aprovação do conselho de administração e dos accionistas, que se vão reunir apenas em 2019.



Para além da cisão, a empresa anunciou esta sexta-feira que vai apostar na recompra de cinco mil milhões de dólares de acções. Para este fim vai utilizar os ganhos conseguidos com a venda do negócio de saúde que detinha em parceria com a GlaxoSmithKline, avançou a Bloomberg.

No anúncio oficial, Narasimhan defendeu que "a Alcon voltou a uma posição de força e é tempo de dar a este negócio mais flexibilidade para perseguir a própria estratégia de crescimento".



Este caminho vai no sentido contrário daquele traçado pelo primeiro CEO, Daniel Vasella, que liderou a empresa desde a sua criação, em 1996, até 2010. Foi Vasella que investiu mais de 50 mil milhões na Alcon, mas os lucros afundaram desde então. Joe Jimenez, que esteve à frente da Novartis entre Vasella e o actual CEO, avançou o ano passado que "a empresa está a considerar todas as opções para o negócio".

Estes não são os únicos movimentos recentes da Novartis. A farmacêutica suíça anunciou no passado mês de Abril

que chegou a um acordo para a compra do laboratório norte-americano de terapia genética AveXis, num negócio avaliado em mais de sete mil milhões de euros.