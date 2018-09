Novartis vai cortar mais de 2 mil postos de trabalho na Suíça e Reino Unido

O grupo farmacêutico Novartis vai cortar 1.700 postos de trabalho na Suíça e cerca de 400 no Reino Unido, onde deverá encerrar as suas operações em Grimsby, como parte de um plano global para reduzir os custos de produção e impulsionara rentabilidade, avança o Financial Times.





O plano foi anunciado em 2016 com o objectivo de obter uma poupança anual de mil milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros) em 2020.