Novas regras nos pagamentos: o que muda?

A entrada em vigor em Portugal de uma diretiva europeia sobre serviços de pagamentos (conhecida por PSD2, na sigla em inglês) traz consigo algumas mudanças. Objetivo? Reforçar a segurança. Na prática, isto significa que a partir deste sábado, 14 de setembro, as

cadernetas vão deixar de poder ser usadas para levantar dinheiro ou então que o acesso ao banco através da internet ou de uma aplicação vai exigir mais um código além da habitual palavra-passe, entre outras alterações.

De acordo com a diretiva, os bancos e demais prestadores de serviços de pagamento na União Europeia estão agora obrigados a proceder à chamada "autenticação forte" dos seus clientes quando estes acedem online à sua conta, quando iniciam um pagamento eletrónico ou realizam uma ação que possa envolver risco de fraude ou outros abusos.





um procedimento realizado pelo banco ou prestador de serviços de pagamento com o objetivo de validar a sua identificação e a legitimidade da sua utilização do serviço de pagamento. Fique a conhecer as principais mudanças.

Mas, afinal, o que é a autentificação forte? De acordo com o Banco de Portugal, é

Cadernetas deixam de servir para levantar dinheiro

A diretiva considera que as cadernetas como meio de pagamento não cumprem regras de autenticação forte, pelo que deixam de poder ser usadas para pagamentos, levantamento de numerário e transferências a partir deste sábado, 14 de setembro, por se considerar que a banda magnética não é suficientemente segura.



As cadernetas da Caixa Geral de Depósitos, Montepio e Crédito Agrícola podem, ainda assim, continuar a ser usadas para consulta do saldo e dos movimentos da conta bancária.





Pagamentos e transferências online com SMS

A partir de agora, os serviços de pagamentos através da internet deverão exigir a introdução de dois elementos de segurança de maneira a cumprirem as regras europeias da "autentificação forte".



Para aceder ao "homebanking" ou à aplicação do banco, ou para fazer compras ou pagamentos online, entre outras operações, pode ser pedido, por exemplo, além da habitual palavra-passe, um código enviado por SMS para o telemóvel. Ou então ou um elemento biométrico, como é o caso da impressão digital ou o reconhecimento facial.

Este procedimento será obrigatório em grande parte das operações de pagamento eletrónico e no acesso online às contas bancárias, mesmo que apenas para consulta dos seus movimentos. A "autenticação forte" poderá ser também solicitada na realização de outras ações efetuadas através de um canal remoto que possam envolver um risco de fraude ou outros abusos.



O Banco de Portugal preparou um guia para explicar tudo o que muda no "homebanking".

Pagamentos nas lojas: adeus bandas magnéticas

Dados do cartão de crédito nas compras online com "dias contados"

Os pagamentos presenciais, por exemplo nas lojas, também vão sofrer mudanças. Alterações que não vão afetar os consumidores. A partir de agora, as bandas magnéticas dos cartões de débito e de crédito deixam de servir para pagamentos, passando apenas a poder ser usado o chip.

A utilização dos dados impressos no cartão de crédito como elemento de autenticação em compras online deixará de ser aceite no curto prazo na União Europeia, após a entrada em vigor das novas regras para os pagamentos eletrónicos.





Para já, os clientes poderão continuar a utilizar os dados do cartão para fazer pagamentos online, mas apenas durante um período limitado de tempo a definir ainda "nas próximas semanas" pela Autoridade Bancária Europeia, de acordo com informação divulgada pelo Banco de Portugal.





Este período que será dado aos comerciantes visa minimizar o impacto do novo enquadramento regulamentar no comércio 'online', dando um tempo adicional aos comerciantes para que se adaptem e apliquem também eles a autenticação forte nas compras online com cartão.



Há algumas exceções

A banda magnética vai poder continuar a ser usada nos cartões de refeição, tal como os cartões pré-pagos. Isto porque se destinam a pagamentos de compras e serviços pré-limitados e previamente definidos.

A Via Verde e os pagamentos de autoestradas e estacionamento também vão continuar sem mudanças, assim como os pagamentos "contacteless" de baixo valor.

Os cartões MB Net, que são temporários e permitem pagamentos seguros na internet, também vão continuar a funcionar da mesma forma.