Nove hotéis portugueses entre os nomeados aos melhores da Condé Nast

Os vencedores das várias categorias analisadas serão conhecidos numa cerimónia a 5 de Novembro. Londres é a cidade onde decorrerá o evento.

"Estes prémios anuais reconhecem o constante trabalho dos melhores hotéis do mundo para melhorarem o mercado das viagens de luxo", realça a organização no comunicado enviado às redacções.

Os candidatos portugueses

Hotel Infante Sagres, Porto - Best Newcomer or Back on the Scene Hotel



Monte Rei Golf & Country Club, Algarve - Best Serviced Accommodation



Tivoli Carvoeiro, Algarve - Best for Families



The Cliff Bay Hotel, Madeira - Best Dining Experience



Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, Norte de Portugal - Best Countryside Hotel, or Lodge



Santiago de Alfama Hotel, Lisboa - Best Urban Hotel



InterContinental Porto-Palácio das Cardosas, Porto - Best for Meetings or Conferences



Olissippo Lapa Palace Hotel, Lisboa - Best Weddings, Parties or Special Occasions



Terra Nostra Garden Hotel, Açores – Readers’ Award