"O abrandamento da atividade bancária em linha com o evoluir da crise económica, levou inevitavelmente ao agravamento do custo do risco, tendo as imparidades para riscos de crédito sido reforçadas adicionalmente em 69,7 milhões de euros" para antecipar "perdas esperadas relacionadas especificamente com a pandemia covid-19", refere o Novo Banco, deixando o alerta: "É esperado que o nível de provisionamento se mantenha elevado nos próximos trimestres".



Quebra nos créditos

Já o crédito a clientes (bruto) registou uma quebra de 131 milhões de euros face a dezembro de 2019, indica o banco. "A redução observada no crédito a empresas no primeiro trimestre de 2020 teve especial incidência no crédito não produtivo da atividade legacy que decresceu 152 milhões de euros".



Quanto aos recursos totais de clientes, estes totalizavam 34,5 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 0,2% face ao final do ano passado.



Já o crédito malparado passou para 3.268 milhões em março deste ano, face aos de 6.457 milhões registados no período homólogo. Uma melhoria que levou o rácio de NPL a situar-se nos 11,1%.







Banco recorrente com prejuízos de 75 milhões

No primeiro trimestre, o banco recorrente "registou um resultado negativo de -75,1 milhões de euros, "apresentando um decréscimo de -127,8 milhões de euros face ao período homólogo do ano anterior", refere o Novo Banco.



Um resultado, continua, "decorrente dos resultados de operações financeiras (variação homóloga de -111,0 milhões de euros) e do agravamento registado nas imparidades e provisões (+32,0 milhões)". Ainda assism, destaca o "desempenho positivo" da margem financeira e a "estabilidade apresentada pelo comissionamento". Isto permitiu a um aumento do produto bancário comercial de 4,8% face ao primeiro trimestre de 2019.



(Notícia atualizada com mais informação.)