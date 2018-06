Novo Banco avança com emissão de 400 milhões de dívida subordinada

O principal objectivo passa por recomprar títulos detidos pelos obrigacionistas do banco.

Depois da Caixa Geral de Depósitos ter concluído a operação de recapitalização com a emissão de 500 milhões de euros em dívida subordinada, o Novo Banco avançou com uma operação semelhante, com o objectivo de encaixar 400 milhões de euros.

Em comunicado, o banco liderado por António Ramalho diz que deu hoje início ao "roadshow para emissão de até 400 milhões de euros de instrumentos de dívida subordinada, assim como uma oferta de aquisição e de troca de obrigações sénior do grupo", estando já agendadas "reuniões com investidores institucionais em Lisboa e Londres". O encontro com investidores portugueses (bancos, fundos, seguradoras) acontece já hoje depois das 13:00, estanod marcadas reuniões em Londres para os primeiros dois dias da próxima semana.