Novo Banco começa ano com lucros de 60,9 milhões de euros

O primeiro trimestre de 2018 foi passado no verde pelo Novo Banco: lucro de 60,9 milhões de euros. Um ano antes, as perdas tinham sido as protagonistas, na ordem dos 130,9 milhões. António Ramalho modera expectativas: "No Novo Banco estamos focados na recuperação sustentável e não nos lucros imediatos".

O Novo Banco começou o ano com lucros trimestrais, ao contrário do que vem acontecido até aqui. O resultado líquido positivo foi de 60,9 milhões de euros. A ajuda veio de uma alteração contabilística relativa à seguradora que está a ser vendida, a GNB Vida, que teve um impacto positivo nos resultados.



"O grupo Novo Banco registou no primeiro trimestre de 2018 um resultado líquido positivo de 60,9 milhões de euros, que compara com um prejuízo de 130,9 milhões de euros no período homólogo do ano anterior", assinala o comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este é o primeiro trimestre em que o Novo Banco esteve na posse da Lone Star, já que o fundo americano comprou os 75% da instituição já quando corria o mês de Outubro.

Apesar do resultado, o presidente executivo, António Ramalho, modera as expectativas: "No Novo Banco estamos focados na recuperação sustentável e não nos lucros imediatos".

O lucro da instituição financeira herdeira do BES deve-se, em grande medida, a uma alteração contabilística: "a classificação da GNB Vida como actividade em descontinuação (51,2 milhões de euros) que é compensado com uma variação negativa em reservas de igual valor".





Dívida pública compensa margem

A margem financeira do Novo Banco (que resulta da diferença entre juros cobrados em créditos e juros pagos em depósitos) deslizou 18,1% para 97,4 milhões de euros. Os juros em terreno negativo e a necessidade de oferecer mais nos depósitos para não perder clientes são as justificações para a evolução. As comissões bancárias subiram 3,8% para 78,7 milhões de euros.

Os resultados de operações financeiras, que passaram de perdas de 6,3 milhões para 39,2 milhões de euros, ajudaram ao resultado, beneficiando "dos ganhos obtidos com as transacções realizadas no âmbito da carteira de dívida pública".

Na soma destas rubricas, o produto bancário do banco somou 39,5% para 252,2 milhões de euros.

Já os custos aliviaram em 9,8% para 135,2 milhões de euros, "reflexo das medidas de reestruturação associadas a um continuado redimensionamento da rede de distribuição", bem como a diminuição do pessoal. Os custos com pessoal cederam 8,2%. O banco fechou o trimestre com 473 agências, menos 63 do que um ano antes.

Menos imparidades