Na edição desta sexta-feira, o Jornal Económico dava conta de que o Novo Banco iria pedir mais de 700 milhões de euros ao Fundo de Resolução, um montante que ultrapassa em 100 milhões a estimativa de necessidades que constava do Programa de Estabilidade do Governo e que, de acordo com o mesmo jornal, serviria para reduzir o rácio de crédito malparado da instituição.Contudo, no relatório de resultados trimestrais agora divulgado, o Novo Banco destaca apenas que os rácios de capital foram reforçados. "Em setembro de 2019, o rácio CET1 foi de 13,5% e o rácio de solvabilidade total de 15,1%, valores que representam um aumento face aos apurados no final de 2018, devido ao aumento das reservas de capital aplicáveis ao Novo Banco em base sub-consolidada", refere o comunicado.Na altura da venda de 75% do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star, foi estabelecido um teto máximo de 3,89 milhões de euros que o Fundo de Resolução poderá injetar no banco, por via de um mecanismo de capital contigente que pode funcionar até 2025 (com um prazo extensível até 2026). Até agora, foram utilizados perto de 2 mil milhões de euros.Quando apresentou os resultados do primeiro semestre, o Novo Banco indicava que deveria pedir mais 541 milhões de euros ao Fundo de Resolução para reforçar os capitais. Esse valor deixa de constar dos resultados do conjunto dos primeiros nove meses do ano e não é apresentada uma nova estimativa.Notícia atualizada pela última vez às 17h48 com mais informação.