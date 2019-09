De acordo com a instituição financeira liderada por António Ramalho, a operação foi fechada com um "valor original aproximado total de 2.732 milhões de euros e um valor bruto contabilístico de 1.713 milhões de euros com a Burlington Loan Management, uma sociedade afiliada e aconselhada pela Davidson Kempner".



O valor não corresponde aos três mil milhões de euros referidos inicialmente. Isto porque, conforme explica fonte do Novo Banco, o banco decidiu desde logo reservar a possibilidade de retirar créditos incluídos inicialmente, se tivesse propostas mais favoráveis. Isto aconteceu com cerca de uma dezena de casos.



A mesma fonte refere ainda que o desconto na operação foi de 89% sobre o valor bruto contabilístico. Já sobre o valor líquido foi de 35%.



Rácio de NPL cai para 15%

O banco refere ainda que o valor de venda da carteira alcançou os 191 milhões de euros, "estando a carteira transacionada sujeita a ajustamentos de perímetro usuais nestas transações até à sua concretização".



Quanto ao impacto direto da operação nos resultados do Novo Banco, este deverá ser negativo em 106 milhões de euros este ano, nota ainda a entidade, que prevê que a transação fique concluída nos próximos meses, "assim que reunidas todas as condições necessárias à sua formalização".



Para a instituição financeira, "esta transação representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não produtivos (NPA - non-performing assets) e permitirá acelerar a sua redução". A operação permitiu ao Novo Banco reduzir o rácio de Non-Performing Loans (NPL) para 15%, explica fonte do Novo Banco. No final do primeiro semestre, este situava-se nos 20,7%.



