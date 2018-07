Novo Banco passa patrocínio da selecção nacional para BPI

O Novo Banco vai deixar de ser o patrocinador oficial da selecção nacional. Esta terça-feira, o BPI substitui-o naquela função, de acordo com informação avançada pelo jornal Eco e confirmada pelo Negócios.



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) agendou uma conferência de imprensa para esta terça-feira, pelas 15:00. Aí, além do seleccionar nacional, Fernando Santos, estará Sara Sampaio.

A manequim esteve no movimento lançado pela Federação no apoio à selecção no Mundial de 2018. Além disso, Sara Sampaio é também a cara do BPI na campanha publicitária lançada este ano.

O BPI, presidido pelo espanhol Pablo Forero, marcará presença na conferência e será aí, diz o Eco, assinado o novo contrato que vai estender-se até 2022, o ano do Mundial do Qatar, e que passará pelo Europeu 2020, que ocorrerá em várias cidades europeias e não apenas num país.

Não há valores conhecidos para este patrocínio, mas esta é uma decisão tomada quando o BPI tem vindo a palco assegurar, por várias vezes, que não vai transformar o banco em Portugal numa sucursal do espanhol CaixaBank, pese embora esteja a retirá-lo da Bolsa de Lisboa.



Antes do Mundial de 2018, na Rússia, que acabou com a França campeã, o CaixaBank chegou a acordo com a Real Federação Espanhola de Futebol para ser o patrocinador oficial - e sócio financeiro exclusivo - das selecções espanholas de futebol masculina e feminina. Neste caso, o entendimento estende-se até 2024.





Já o Novo Banco, com o novo accionista americano Lone Star, deixa de ser o patrocinador oficial, um trabalho que herdou do BES e que tinha já desenvolvido em 2016, ano em que Portugal foi campeão europeu.

"Para o Novo Banco, o apoio à Selecção Nacional representa um território de comunicação que simboliza a portugalidade moderna. É um activo de comunicação transversal e consensual, o centro agregador da paixão dos portugueses pelo futebol", explica a instituição no site, em relação ao apoio deste ano.



Não foi possível obter esclarecimentos adicionais da FPF, do BPI nem do Novo Banco.





(Notícia actualizada às 10:55 com mais informações; gralha corrigida no antepenúltimo parágrafo às 11:33)