Novo Banco pede insolvência de grupo já falido com dívidas de 475 milhões

Quatro anos depois de o patrão da Prebuild ter ido viver para o Brasil, deixando no herdeiro do BES um rombo de 334 milhões de euros, este pediu a insolvência do grupo zombie após ter já requerido a penhora de soma zero dos rendimentos de Gama Leão.