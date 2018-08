Novo Banco põe mais de 200 milhões de lado para perdas com créditos

As imparidades continuam a consumir o negócio do Novo Banco. Nos primeiros seis meses do ano, as imparidades para crédito foram até o dobro do resultado operacional. O banco foi também prejudicado pela sua emissão de dívida, que será benéfica só no longo prazo.