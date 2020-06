Novo Banco quase anula lucros do setor

O Novo Banco apresentou prejuízos de quase 180 milhões de euros, quase que anulando os lucros obtidos pelos maiores bancos nacionais nos primeiros três meses do ano. Um resultado explicado pelo impacto da pandemia, que forçou o setor a reforçar as provisões para eventuais perdas no futuro.