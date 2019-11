Novo Banco vai atrás das dívidas do milionário Moniz da Maia

O Novo Banco abriu uma batalha legal contra a família Moniz da Maia e a holding Sogema, que gere as participações dos negócios da família, avança a revista Sábado.

No centro do conflito jurídico está a diluição das garantias dadas ao Novo Banco, à revelia da instituição, que a holding liderada por Bernardo Moniz da Maia fez no início deste ano através de aumentos de capital – um esquema relativamente idêntico ao utilizado por Joe Berardo.