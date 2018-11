Novo Banco vai vender carteira de malparado de 400 milhões em Espanha

O malparado do Novo Banco é, actualmente, de cerca de 8,8 mil milhões de euros, valor que representa 28,7% do total do crédito concedido por esta instituição bancária.





Além dos 400 milhões de malparado em Espanha, o Novo Banco também tem em curso uma outra operação, conhecida como "Projecto Nata", para vender 1,75 mil milhões de NPL . Em Outubro, o site Debtwire avançou que a entidade convidou como licitantes para este processo o Deutsche Bank, a Cerberus Capital Management e a KKR, um private equity norte-americano. Os três concorrentes foram convidados a apresentar as suas propostas para a compra deste malparado até Dezembro. Como adiantou o Negócios, o banco liderado por António Ramalho pretende fechar a venda deste montante de crédito malparado até final do corrente ano. Em Outubro deste ano, o Novo Banco também fechou a venda de uma carteira de malparado de 716 milhões de euros, constituída por nove mil imóveis. O comprador desta carteira foi Anchorange Capital Group, o qual pagou 390 milhões de euros pela mesma.

O Novo Banco quer vender uma carteira de crédito malparado no país vizinho avaliada em 400 milhões de euros, avança a Bloomberg, citando fontes próximas do processo. Esta operação é anunciada numa altura em que a instituição financeira também se prepara para vender outra carteira de NPL (Non-Performing Loans) de 1,75 mil milhões.A venda, conhecida por "Albatros", "está em curso e deverá estar concluída até ao final do ano", adiantam as mesmas fontes, que pediram para não ser identificadas. A Bloomberg avança ainda que o Novo Banco vai começar a receber propostas em meados de Dezembro. Contactado pelo Negócios, ainda não foi possível obter um comentário do banco.Esta operação reflecte os esforços por parte da instituição financeira para reduzir o peso dos activos tóxicos, no âmbito no plano de reestruturação que termina em 2021.