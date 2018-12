Novo Banco vende maior carteira de malparado ao fundo KKR

O consórcio composto pela KKR, pela Hipoges e a LX Partners venceram o concurso lançado pelo Novo Banco para a venda de uma carteira de 1.750 milhões de euros em crédito malparado.





O banco liderado por António Ramalho tinha seleccionado em Outubro três candidatos: o Deutsche Bank, a Cerberus Capital Management e a KKR. Acabou por ser o consórcio desta última a ficar com a carteira.



Esta carteira é identificada como "Project Nata" e é uma das componentes da estratégia do Novo Banco de venda de activos classificados como problemáticos.





O "Projet Nata" é composto por duas parcelas. Uma de 550 milhões de euros, que engloba o crédito concedido a 54 empresas. A segunda de 1,2 mil milhões de euros, é uma carteira granular de créditos em risco devidos por 62.600 tomadores de empréstimos corporativos e de retalho, com exposições garantidas e não garantidas.

Segundo o Jornal Económico, a LX Partners ficará com o crédito em risco não garantido. O consórcio do Deustche Bank incluia ainda a CarVal Investores e a Arrow Global, enquanto o Cerberus concorreu com a Finsolutia.

O Negócios contactou o Novo Banco, que não quis fazer comentários sobre o desfecho da operação.

Em Outubro deste ano o Novo Banco fechou a venda de uma carteira de malparado de 716 milhões de euros, constituída por nove mil imóveis. O comprador foi a Anchorange Capital Group, o qual pagou 390 milhões de euros pela mesma.



De acordo com as últimas contas do banco da Lone Star (75%) e do Fundo de Resolução (25%), referentes a Setembro, o malparado totalizava 8,45 mil milhões de euros. Só com esta operação o montante baixará para 6,7 milhões de euros.