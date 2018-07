Novo Banco vende sede do antigo BES e muda-se para as Amoreiras

O Novo Banco vai vender a sede do antigo BES, na Avenida da Liberdade, como parte de um negócio de alienação de uma dezena de edifícios, para financiar a construção de uma nova sede nas Amoreiras, avança o Público e o Expresso este sábado, 21 de Julho.

Na nova sede, o banco vai concentrar todos os serviços e departamentos, o que significa que trabalharão naquele local cerca de metade de todos os funcionários a nível nacional.

O terreno junto às Amoreiras já é detido pela instituição financeira e estende-se por mais de 130 mil metros quadrados. Segundo o Expresso, além dos escritórios, o Novo Banco pretende ainda fazer ali, numa fase seguinte, uma zona residencial e de comércio.

Segundo apurou a mesma publicação, o projecto poderá custar entre 100 milhões e 120 milhões de euros, e a ideia é que seja financiado pelo encaixe da venda do portefólio imobiliá­rio.

Com esta mudança, o banco espera conseguir ganhos operacionais de 10 milhões de euros, escreve o Expresso.

Há cerca de um mês, o Público noticiou que o Novo Banco passou os cerca de nove mil imóveis que tinha sob gestão para as mãos da Hudson Advisers, uma empresa do universo Lone Star que tem sede em Dallas, Estados Unidos.





De acordo com a publicação, o contrato de gestão prevê que o património se mantenha registado no balanço do Novo Banco, mas passe a ser gerido e rentabilizado pelo veículo texano com vista à sua venda.