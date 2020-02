Novo caso de conflito de interesses no Crédito Agrícola chega ao Ministério Público

Depois da polémica do pagamento mensal à mulher do líder do Crédito Agrícola, Licínio Pina, o banco está envolvido numa nova polémica que já chegou ao Ministério Público, segundo o Público.





Em causa está um novo possível conflito de interesses na Caixa de Salvaterra de Magos que esta semana foi alvo de uma queixa-crime de 120 associados. A queixa está relacionada com o facto de o presidente executivo da Caixa de Salvaterra de Magos ser irmão do atual presidente da mesa da assembleia geral, que já foi administrador do banco em que o contabilista é seu genro que, por sua vez, é cunhado de um gerente de balcão e sobrinho do presidente, detalha o mesmo jornal.