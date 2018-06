Novo DN espera vender 25 mil exemplares em banca no final do ano

Cofina Media

O Diário de Notícias (DN) passa a formato digital a 1 de Julho, tendo edição em papel apenas ao domingo. Na apresentação do projecto, esta terça-feira, Luís Ferreira, director comercial da Global Media, indicou que espera atingir no final deste ano a marca de 25 mil exemplares vendidos em banca.

A edição em papel terá um preço de três euros e virá acompanhada de uma revista, sendo que em cada domingo a revista que acompanha o jornal será diferente.

Assim, no primeiro domingo de cada mês a revista a publicar será a DN Life; no segundo domingo a revista será a Evasões 360º; no terceiro a DN Insider, que será coordenada pela equipa do Dinheiro Vivo, e no quarto domingo será a DN Ócio, uma publicação dedicada ao luxo e lifestyle.

Outra das novidades é que o Dinheiro Vivo passará a ser editado ao domingo e distribuído quer com o DN quer com o Jornal de Notícias.

O novo jornal, de 48 páginas, contará ainda com um suplemento temático intitulado 1864, uma alusão ao ano de fundação do Diário de Notícias.

Quer o jornal quer o site do DN vão apresentar-se de "cara lavada" com um grafismo bastante diferente do actual.

O director do DN, Ferreira Fernandes, revelou ainda que entre os cronistas do jornal estarão Germano de Almeida, vencedor do último Prémio Camões, Rogério Casanova e Adriano Moreira, entre outros.



Na apresentação do projecto, Daniel Proença de Carvalho, chairman do Grupo Global Media, considerou que este é "um grande passo na longa história do DN, um jornal que tem praticamente 154 anos de idade". "Ao longo desta longa história, o DN viu dezenas de jornais desaparecerem, mas o DN soube sobreviver, soube adaptar-se", frisou. "Este é um salto para nos aproximarmos dos leitores. Esta transição digital não é mais do que a adaptação ao que o mercado nos tem indicado", reforçou.

Aludindo a um relatório recente da Reuters, Proença de Carvalho assinalou que "os leitores estão a abandonar as plataformas e a regressar aos bons jornais. O jornalismo de referência tornou-se ainda mais imperioso nestes tempos de 'fake news' e quem abraçar mais rapidamente as novas realidades e se adaptar terá uma vantagem competitiva", concluiu.

Também presente na cerimónia, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, manifestou que é com "grande entusiasmo que vejo o primeiro grande projecto de jornalismo de referência no meio digital". "O DN é o jornal da cidade de Lisboa e a cidade de Lisboa sente-o como o seu jornal", acrescentou.

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, destacou que "face ao desafio digital, a resposta não pode ser meramente defensiva, tem também de ser activa. Aproveitar o que de bom o digital traz e rejeitar os aspectos negativos".

Já o director do DN, Ferreira Fernandes, apontou a razão para o novo projecto no seu estilo muito único. "Este jornal foi fundado quando Abraham Lincoln era o presidente dos Estados Unidos. Agora é Donald Trump", sintetizou. Ferreira Fernandes admitiu que os tempos mudaram e que "os jornais em papel não se lêem durante a semana". "Os únicos dias em que se vendem jornais a um nível que seja viável é ao sábado e domingo", defendeu.

Catarina Carvalho, directora executiva do DN, revelou o novo grafismo do site e do jornal e apresentou o que será a "edição diária" no formato digital. "Terá uma capa e um número de edição, que é algo de que nos orgulhamos muito, por se tratar de um jornal centenário", sublinhou. Nessa edição diária "serão destacados os temas que acreditamos que serão os mais importantes do dia", explicou.