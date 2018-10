Novo Iqos chega a Portugal em Novembro

A Philip Morris International (PMI) vai lançar em Novembro no mercado português a nova geração de Iqos, produto de tabaco aquecido que tem seis milhões de consumidores em todo o mundo, metade dos quais no Japão.

A PMI, dona da Tabaqueira, afirma em comunicado que os Iqos 3 e Iqos 3 Multi "incorporam a perspectiva e a opinião dos consumidores, apresentando um desenho melhorado e permitindo também uma melhor experiência para o utilizador, mantendo o sabor, os atributos sensoriais e o ritual típicos, tudo apoiado numa forte substanciação científica".

"O nosso sonho era criar uma alternativa melhor para os fumadores e o Iqos tornou esse sonho numa realidade, naquilo que constitui uma verdadeira revolução para os cerca de 1,1 mil milhões de pessoas que fumam em todo o mundo", disse André Calantzopoulos, director executivo da PMI, durante a apresentação dos produtos.

As novas versões do Iqos foram lançadas em Tóquio, capital do Japão, e chegarão ao mercado português no próximo mês. Além de Portugal, o Iqos é comercializado em seis países, entre os quais a Rússia e a Suíça.