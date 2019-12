Novo Mac Pro da Apple pode custar mais de 50 mil dólares

Com todos as configurações possíveis, o computador pode custar 52 mil dólares, ainda sem ter em conta o custo adicional de 400 dólares para as rodas que permitem que a máquina se mova no escritório.

A Apple colocou à venda o novo Mac Pro esta terça-feira, sendo com os extras este computador desktop pode custar mais de 50 mil dólares.

A nova máquina, fabricada em Austin, no Texas, tem um preço inicial de 5.999 dólares, mas com especificações que alguns programadores, editores de vídeo e fotografia podem considerar escassas. Com todos as configurações possíveis, o computador pode custar 52 mil dólares, ainda sem ter em conta o custo adicional de 400 dólares para as rodas que permitem que a máquina se mova no escritório.

Para alguns profissionais, o custo do novo Apple faz parte do negócio. Mas para a maioria dos consumidores o preço representa um choque. Sendo um dos computadores mais caros do mundo, muitos clientes da Apple já o comparam com o custo de um carro.

I’m loving all these Mac Pro configurations that cost more than a luxury car or a significant portion of a mortgage.



I mean, seriously? — Glenn White (@justicar) December 10, 2019