Novo prazo de vida de fundo das Amoreiras acomoda projecto do Novo Banco

O novo prazo de vida do fundo imobiliário das Amoreiras acomoda o projecto do Novo Banco para o terreno onde pretende instalar a sua sede. A assembleia de participantes daquele fundo, de que o banco é o principal titular, aceitou a extensão do prazo para 2021. A construção de uma nova sede deverá demorar até três anos.