Novo produto da Tesla é uma prancha de Surf de 1.500 dólares

Elon Musk é um nome polémico, ninguém tem dúvidas disso, geralmente ou se gosta ou se odeia. Mas há uma coisa que todos somos obrigados a reconhecer, é que Musk é especialista em criar "merchandise" para promover as suas empresas.





A Tesla já vende bonés, t-shirts, carros para crianças e até "powerbanks", mas ninguém esperava ver uma prancha de surf em fibra de carbono com o logo da marca com sede em Palo Alto, na Califórnia (Estados Unidos). Desenhada pelo estúdio de design da Tesla "em colaboração com a Lost Surfboards e Matt ‘Mayhem’ Biolos", esta prancha foi colocada à venda no site da marca no dia 28 deste mês e já esgotou, refere o Aquela Máquina.