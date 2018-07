Novo recorde na aviação: mais de 200.000 aviões no ar a 29 de Junho

No pico desse dia, mais de 19.000 aviões estiveram no ar ao mesmo tempo, refere a FlightRadar24, que diz que se tratou do dia mais movimentado do ano e o dia com mais tráfego que alguma vez monitorizou.

Esta organização de rastreamento global de voos, fundada em 2006, diz que nunca antes tinha detectado mais de 200.000 voos num único dia.

Até agora, o dia com menos tráfego identificado pela organização foi no passado 25 de Dezembro, com 101.511 voos. "O Natal é, habitualmente, o dia menos movimentado do ano", referiu a FlightRadar24 à RT News.



Yesterday was the busiest day of the year in the skies so far and our busiest day ever. 202,157 flights tracked! The first time we've tracked more than 200,000 flights in a single day on https://t.co/krDfUYSbzK pic.twitter.com/ApCMHaVEQp — Flightradar24 (@flightradar24) 30 de junho de 2018

De acordo com a organização, Agosto é geralmente o mês mais movimentado em termos de tráfego aéreo.

Já as quintas ou sextas-feiras com feriados na Europa e EUA, que podem proporcionar um fim-de-semana alargado, são os dias mais "mexidos".

A FlightRadar24 sinaliza qualquer avião no ar que disponha de um "transponder" – um transmissor de rádio na cabina do piloto, que comunica através de um radar com o controlo de tráfego aéreo.