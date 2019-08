Novo regime de apoios para centrais a biomassa com luz verde

A nova estratégia para a biomassa passa por abandonar os apoios públicos à produção de eletricidade e apoiar apenas projetos que envolvam energia térmica situados em zonas com risco elevado de incêndio.

O novo regime que prevê incentivos para a construção e exploração de centrais a biomassa situadas na proximidade de áreas florestais consideradas críticas em termos de risco de incêndio já entrou em vigor. O diploma que aprova as novas regras foi aprovado em Conselho de Ministros e publicado esta quinta-feira, 22 de agosto, em Diário da República.





Estes novos apoios surgem na sequência de um pedido do Estado português à Comissão Europeia da aprovação de auxílios estatais no valor de 320 milhões de euros, aprovado no inicio deste ano.