Novo treinador do Sporting quer "fazer melhor do que no ano anterior"

O novo treinador do Sporting, Sinisa Mihajlovic, estabeleceu hoje como objectivo para a próxima temporada "fazer melhor do que no ano anterior", confessando que "há mais de 10 dias" está a trabalhar "o futuro" do clube.

"O primeiro objectivo é fazer melhor do que no ano anterior. Queremos ser protagonistas não só no campeonato, como também na Liga Europa. Temos todo o tempo para nos prepararmos bem. A equipa tem qualidade e, acima de tudo, precisa de honrar a camisola. Não vejo a hora de começar a trabalhar", disse, em declarações à Sporting TV.

Paralelamente, o técnico sérvio de 49 anos confessou que "há alguns dias" que está a trabalhar com a direcção do clube a próxima temporada. "Hoje, deu-se a assinatura do contrato, mas andamos a preparar a equipa para o futuro há mais de 10 dias", comentou.