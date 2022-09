Novobanco perde 29 milhões com guerra na Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Novobanco perdeu 29 milhões de euros com a exposição à dívida de empresas russas, depois do início da guerra na Ucrânia há seis meses, avança o Eco.



No final de 2021, o banco tinha uma exposição que ascendia a 48 milhões à Rússia. Quase a totalidade deste valor (43 milhões) eram de obrigações de empresas russas, incluindo a Gazprom. Os restantes cinco milhões eram de crédito a clientes.



Com o início da guerra na Ucrânia, os títulos de dívida passaram a valer 14,1 milhões de euros, de acordo com o relatório e contas do primeiro semestre, aponta o Eco.



O jornal conta ainda que, nos últimos seis meses, o Novobanco não se desfez de qualquer título russo e que a desvalorização desta exposição de 29 milhões de euros foi registada, em parte, por via da constituição de imparidades. A outra parte foi já contabilizada nos resultados de mercado semestrais.