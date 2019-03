Novos automóveis da Volvo terão velocidade limitada a 180 km/h

Reuters

A Volvo Cars vai limitar a velocidade máxima de todos os seus novos veículos a 180 quilómetros por hora para reduzir os acidentes fatais, anunciou a fabricante automóvel sueca esta segunda-feira, 4 de março.

"Apercebemo-nos que para atingir a meta de zero mortes ou ferimentos graves em 2020 teríamos de nos focar mais nos fatores humanos", disse o CEO da empresa, Hakan Samuelsson, à Reuters.

Para além da limitação da velocidade, que será aplicada a partir do próximo ano, a Volvo pretende introduzir tecnologia que usa câmaras para monitorizar o estado e a atenção do condutor, por forma a prevenir que as pessoas conduzam sob o efeito do álcool ou distraídas, referiu o responsável.

Samuelsson admitiu que ao limitar a velocidade máxima a 180 km/h a Volvo arrisca perder potenciais clientes em mercados como a Alemanha, onde muitos condutores viajam a 200 ou mais quilómetros por hora nas autoestradas sem limite de velocidade.

"Não podemos agradar a todos, mas penso que iremos atrair novos clientes e os condutores na Alemanha irão apreciar o nosso esforço para aumentar a segurança", acrescentou.