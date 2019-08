Número de clientes no mercado livre de eletricidade quase nos 5,2 milhões

No final de maio o número de clientes no mercado livre de eletricidade alcançou quase 5,2 milhões, um crescimento líquido de cerca de 14 mil face ao mês anterior. Comparando com o período homólogo a evolução foi de 2,6%, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, 1 de agosto, pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).





Permanecem ainda no mercado regulado 1,09 milhões de consumidores, dos mais de seis milhões no total. Ou seja, a quase totalidade dos consumidores já se encontra no mercado livre. No caso dos domésticos, em maio, representava cerca de 86% do consumo total do segmento, face aos cerca de 85% registados no mês homólogo.