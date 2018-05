Nuno Amado sobre perdão ao Sporting: "O nosso critério é a defesa dos interesses do BCP"

mais votado

SIMOESbenfica

Há 49 minutos

Eu sou accionista do BCP e já não "cheiro" qualquer remuneração do dinheiro que investi, há mais de oito anos e pago as comissões e o crédito como qualquer devedor honesto que se preze. Nunca o BCP me reduziu capital da minha dívida nem me isentou das comissões. Porque ofereceram este dinheiro a um clube de futebol,que paga vencimentos pornográficos ao treinador e ao Presidente, que até se vangloria que o SCP é o clube com melhor estrutura financeira que joga em Portugal? Isto é, simplesmente, ESCANDALOSO,Sr Dr Amado. O Sr deverá ser chamado a responder por esta decisão na Assembleia de Accionistas. O BCP não é a Santa Casa da Misericórdia, para andar a distribuir esmolas pelos mais necessitados. O SCP nunca deixaria de pagar as VMOCS, pois sabe a vergonha que passaria em termos de opinião pública e o Banco deveria jogar com essa estratégia. Nunca os sócios do SCP permitiriam a entrada de terceiros no C.S da SAD e, mesmo que isso viesse a acontecer, apareceria alguém que as compraria.